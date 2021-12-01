美國智庫「藍德公司」（Rand Corporation）資深分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）近日投書《日經亞洲》。其指出，儘管美軍高層警告北京將於2027年攻台；但從習近平克制大陸社交媒體的言論等趨勢來看，2027攻台的論述恐怕太過大膽。不過，他也認為如果蔡英文卸任後由賴清德角逐總統大位，那大陸恐怕會繼續升高對台壓力。

2021年3月，即將卸任的美軍印太司令的戴維森（Phil Davidson），在出席國會聽證時估計，中國大陸可能在2027年發動對台攻勢。自此，眾多觀察家在戴維森預判的基礎上，尋找大陸6年後會武力犯台的證據。

比如，論者主張2027年是共軍建軍100週年，奪下台灣無疑是最好的賀禮。近來大陸軍機頻頻侵入台灣防空識別區；光10月就有近150架次侵入，也被視為兩岸正逐漸走向戰爭的證據。

但是，反對戴維森看法的人，也會強調共機頻頻擾台不過就是北京阻止美台關係深化，也是共軍趁此機會提高軍是自信的一部分。

※和平統一為優先選項

無論如何，葛羅斯曼認為戴維森的推論過於大膽，共軍很難於2027年發動對台攻勢。第一，雖然大陸國家主席習近平明顯想讓台灣屈服，必要時更會使用武力；但他也持續推動「和平統一」，並以此作為北京的最優先選項。

如果習近平真的在規劃戰爭，他的對台言論會更為強硬；但事實上，習近平反而克制大陸社群軟體上關於北京動員共軍預備隊，還有指示平民儲備糧食的謠言，這有助於戳破潛在犯台的可能性。

當然，北京絕對有可能正策劃偷襲台灣；但到目前為止，並沒有任何證據證實他正這麼做。相反地，他採取觀望的態度，藉由對台外交、經濟與軍事壓力，讓對北京友好的國民黨能贏得2024年總統大選。

※《反分裂國家法》並未修法

第二個大陸不會在2027年犯台的證據，是自2005年制定《反分裂國家法》以來，北京迄今還未進行修法。這與大多數西方觀點相反，反映出台灣並非大陸現階段首要任務。

甚至，習近平對共黨的重大演說中，也沒有提到台灣。2021年1月，習對共黨高層的談話中，重點聚焦於現代化與社會經濟發展目標，並不是處理台灣議題。

2021年1月，習對共黨高層的談話中，重點聚焦於現代化與社會經濟發展目標，並不是處理台灣議題。圖為重慶車廠利用AI進行車輛焊接。(圖/新華社)

※共軍兩棲登陸能力未經實戰考驗

第三個證據是共軍是否具備成功進行對台兩棲登陸作戰的能力。眾所周知，兩棲登陸有其困難度，看看英國與福克蘭群島。更何況，共軍過去在戰略空投、後勤與反潛作戰的關鍵領域，表現普遍不足。

可以確認的是，大陸於2016年進行軍事重組，在聯合作戰的概念下，結合軍隊瘋狂擴建與現代化，進而呼應習近平喊出的2049年達成「世界一流」的目標。但作者認為，單靠提升軍隊能力不必然等於戰場能力提升；特別是自1979年與越南作戰後，共軍就再也沒有打過任何一場戰爭。

在共軍的自我評估中，往往過度強調人員戰備，特別是戰鬥領導。實際上，共軍更需要的是在「現實作戰環境下」進行訓練。也因此，如果在正式攻台之前先找難度較低的目標進行軍事行動，也就不足為奇。台灣情報單位在11月初證實，大陸私下針對奪取台灣東沙島進行激烈辯論。

※飛彈演習、中斷ECFA還沒發生

葛羅斯曼強調，雖然大陸近年來對台行動愈來愈強硬；但實際上北京已經停止對台重大打擊行動。例如，在1995年至1996年台海危機期間，北京曾對台灣海域發射彈道飛彈，此一極具挑釁的舉措迄今還未登場。

此外，儘管台灣拒絕92共識中的一個中國原則，大陸卻還保留2010年時任總統的馬英九，所簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。ECFA喊停會對台灣造成龐大的經濟壓力。在發動軍事總攻擊前，北京應該會透過各領域對台展開重大行動；但迄今為止並非如此。

※變數：賴清德當選總統

但葛羅斯曼認為，種種跡象雖然指向台灣在2027年會很安全，卻也存在一巨大變數，即賴清德如果成為台灣2024年的總統候選人，那北京採取軍事行動的可能性就會提高。

對北京來說，蔡英文低調支持台獨，這已經夠糟糕了；如果賴入主總統府，考慮到他在2018年曾自謂是「台獨工作者」，其當選很可能讓北京採取軍事行動。

作者總結，即使如此，到2024年之前仍會發生很多事件，仍難以斷言。特別是，美國近來挺台會讓台灣受益，而這將強化對陸的嚇阻。換言之，對於美國向大陸保證，華府絕沒有鼓勵或承認台獨的計畫，台灣仍舊受益。在拜登上任第一年，華府就已經有效的採取這樣做法。