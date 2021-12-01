55歲資深玉女歌手周子寒1990年紅極一時，曾是「軍中情人」的她帶著「暴動照」上《聚焦2.0》分享當年錄節目景況，她說直到淡出演藝圈，歌迷才透過社群平台把照片傳給她，這張紀錄她在演藝圈的輝煌時期的照片，也令她相當珍惜。

周子寒帶著當年錄製節目的「暴動照」，還原阿兵哥暴動現場。（年代新聞提供）

周子寒也透露30年前經紀公司習於把女星營造成玉女，簽約時就會明文「禁婚條款」，不准交男朋友、不准結婚，違約金還高達3600萬元，周子寒卻不甩高額賠償金，覺得自己應該會是1片歌手：「我覺得入行只是玩票性質，能出1張唱片就不錯了，不可能毀約。」

周子寒自製木鱉果酵素飲保健眼睛，被主持人高文音封為「台版大長今」。（年代新聞提供）

沒想到她整整紅了13年，後因為承受不了暴紅壓力，加上經紀公司安排她到8點檔發展的決定，她選在事業巔峰之際退出演藝圈，成為一個平凡上班族，並醉心於教會活動。

淡出演藝圈後，周子寒有更多時間陪伴家人，因此發現媽媽有逐漸老化的跡象：「我媽很愛乾淨，但我發現她洗好的碗還是有髒汙、掃地也沒掃乾淨，才知道她的視力開始退化，還有白內障。」

周子寒也因長時間追劇導致視力大幅減弱，一度以為自己患有飛蚊症，她因此自製富含胡蘿蔔素的木鱉果酵素飲保健眼睛，並帶到節目現場分享，被主持人高文音封為「台版大長今」。以上內容於本周六晚8點在年代新聞50頻道播出。