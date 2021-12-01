日本知名拉麵店「一蘭拉麵」來台4年，首度到中台灣展店，台中朝富店11月24日正式開幕，當天吸引近500位民眾排隊，人龍多到繞秋紅谷一圈，甚至有人2、3天前就來卡位，但近日有民眾路過一蘭台中店，發現門口一個排隊的人也沒有，開幕時的「貪食蛇」景象已不復見，好奇怎麼這麼快就退燒了。

一蘭拉麵台中朝富店開幕當天，吸引大批人潮前往排隊。（圖／臉書爆廢公社公開版、報系資料照）

一名網友11月27日在臉書「爆廢公社」PO出一蘭拉麵台中店開幕3天後的景象，只見門口已沒有超長的排隊人龍，僅2名店員站在門口接待客人，讓原PO疑惑「咦？怎麼沒看見排隊盛況」。

對此，網友紛紛留言：「沒東西送，台灣人誰跟你排隊」、「沒人排？那我不去了！」、「排隊只是剛開幕那天，前三名有碗，後1500名有限量商品，沒有了誰跟你在那邊排隊」、「哪有那麼多錢一直請人排隊」、「等一下可以出發了」。

但有網友吐出實情，指出一蘭並不是退燒，而是改成抽號碼牌的方式線上排隊，「2021了還不知道線上排隊」、「線上有叫號系統，當然各自解散啊」、「有號碼牌啊，拿了5小時後再吃」、「你去看看就知道號碼牌早上就發完了啦！明天請早」、「號碼發完了你才在酸XD」、「一蘭很聰明，用抽號碼牌的方式，不會讓一堆人擠在那排隊防礙交通，不過就慘了他樓下的小7，整間都是在等一蘭的人」。