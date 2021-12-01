外型亮麗的林韋君過去演出《麻辣鮮師》出道，更有「演藝圈發電機」之稱，但近年她將重心放在瑜珈上，還自嘲「桃花全斷光」。昨(11/30)林韋君發文，驚曝自己被虎頭蜂螫傷，她形容當下的痛感「像是有人拿刮刀狠狠的把我的皮膚刮開一直挖進骨頭一樣」，還導致她大拇指全黑，幸好及時送醫後症狀已經獲得控制。

林韋君近年斜槓成為瑜伽老師，先前她應邀出席擔任代言人，表示以前長年工作有許多精神壓力，情緒起伏大，近年她將重心擺在別的地方，加上練瑜珈調理身心，讓原本自卑又沒自信的她有了許多成長。今年4月林韋君到高雄拍戲，透露每天要拍的戲都很多，休息時間就待在房間看書追劇，「所以啥都沒有！就這樣了！我只能運動發洩多餘的精力！」自嘲目前是零桃花狀態。

林韋君分享被螫傷的腳趾。（圖／翻攝自林韋君 PennyLin臉書）

林韋君昨發文，透露上周日遇到可怕經歷，她表示自己每周日固定教完瑜珈課後都會回家找爸媽吃飯，但上周吃完飯後，她到陽台穿鞋時卻突然感覺腳趾刺痛，原先她以為是被針或木屑刺到，後來才驚覺是不明蟲類，接著她腳趾開始猛烈疼痛，像是有人將她皮膚挖開，一路挖進骨頭。

隨後，林韋君痛到難以忍受，甚至出現頭暈、胸悶的症狀，爸媽見狀況不對便送她去急診室，最後診斷應該是被黑腹虎頭蜂叮咬，打了3針拿了藥、休息40分鐘後，醫院才放她回家，而她仍是痛到輾轉難眠，鬼門關前走一遭後，林韋君提醒大家到戶外穿鞋時最好先把鞋子翻過來抖一抖，爬山時也不要主動驅離蜂類，以免引來更多蜂群反撲，粉絲見她腳浮腫、發黑的照片也心疼說：「幸好沒事！！早日康復」、「太扯了啦！比中樂透還難」、「好人平安」、「也太誇張了，虎頭蜂躲在鞋子裡，好可怕，祝早日康復！」。