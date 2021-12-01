冠德(2520)今(1)日與台電舉行南港北部儲運中心舊址AR1都更案簽約典禮，預期113年將取建照，118年完工，冠德將分回一幢兩棟的住宅、共460戶，及一棟商業大樓的1~4樓的商業空間，將會由旗下的環球購物中心進駐。

至目前為止目前手中已有9筆公辦都更案，冠德指出，公辦都更權屬都是公部門，土地政府已經整合好，不用花太多時間去整合，投入成本不用過高，雖然收益相對較少，但風險也低，加上評選辦法很清楚，只要地點夠好，公司都會評估。

台電北儲都更案規劃興建地上22層地下4層的複合式商業住宅大樓，住宅僅占全案的35%，預計將會在2024年動工，2029年底前完工。台電將透過權利變化方式，分回獨棟商用辦公大樓，冠德將回租10年，持續以出租收益。另外，冠德指出，連接商辦大樓及住宅大樓中間，會有4層樓共4400坪的商業面積，將會由旗下的環球購物負責，將為下一個在北市最大面積的環球購物中心。

未來南港商辦的發展看法，冠德指出，後市還會釋出很多的商辦量能，市場需求將有三種，包括北市軸線由西往東、由北往南以及舊換新的需求。未來將是一個聚落，集結很多樣的產業，也是信義計劃和南港的接點，市場規模看好。

台電北儲都更案基地面積為1.57公頃，為台北市東區門戶計畫起點，鄰近松山車站、捷運後山埤站及南港運動中心，冠德建設以「智慧建築」、「循環經濟」、「城區經營」三大重點籌組國際團隊執行，攜手日本都市再生翹楚-森大廈都市企劃株式會社整體規劃及經營，株式會社日本設計搭配境內大矩聯合建築師事務所進行建築設計，以及聯合微軟、小智研發導入數位智能科技、循環無毒建材概念，全區採黃金級智慧綠建築，商辦棟再取得LEED黃金級標章。