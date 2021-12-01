港股上市的澳門博弈企業太陽城集團，其主席周焯華日前因涉嫌在大陸境內開設賭場犯罪行為被捕，衝擊旗下企業經營，太陽城股票11月30日在港股復牌後急挫。緊接周焯華被捕後，網路流傳消息指，太陽城賭廳1日起將暫停營業，全部場面員工將停薪留職至另行通知。

香港經濟日報1日報導，先前太陽城貴賓廳一直未有對此回應，直到30日晚上才向澳門傳媒證實停運澳門銀河與星際酒店以外的所有澳門貴賓廳，其後再於晚上約11時表示，關閉全線澳門貴賓廳。

報導稱，太陽城集團表示，關閉全線澳門貴賓廳的有關決定是與各大博企協商後做出。太陽城集團同時澄清，沒有推出留職停薪措施，由於涉及有貴賓廳停業，因此稍後將有相應架構調整。

太陽城集團1日上午停牌，但周焯華旗下另一上市公司凱升未止跌，1日早盤重跌兩成，最新報0.142港元。太陽娛樂集團跌8.3％﹐最新報0.1港元。