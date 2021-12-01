美國密西根州警方表示，一名15歲少年在牛津高中以半自動手槍槍殺3名學生，另造成8人受傷，當局迅速逮捕槍手。同校學生回憶事發經過說，當時教室外似乎亂成了一團。

路透社報導，密州奧克蘭郡（Oakland County）警長辦公室說，其中一名傷者是教師，其餘則是牛津高中（Oxford High School）的學生。這所高中位於底特律（Detroit）以北約65公里處。

官員表示，目前還不清楚槍手行凶動機。

奧克蘭郡副警長麥凱比（Mike McCabe）在現場告訴記者，3名死者分別是一名16歲男學生、一名17歲女學生和一名14歲女學生。

他說，其中兩名傷者正在動手術，另外6人情況穩定。

麥凱比說，凶嫌是牛津高中一名高二學生，據信為單獨行動，他在開了15至20槍後，遭到警方逮捕，過程中未見反抗，「整起事件歷時約5分鐘」。

麥凱比還說，凶嫌並未向警方透露任何訊息，在雙親建議他不要多言後，他已要求聘請律師維護自己的權利。

事發後匆匆趕赴現場並與麥凱比一同召開記者會的密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示：「這是美國必須解決的一個特殊問題。」但她也說，不宜在此討論具體政策。民主黨籍的惠特梅爾一直受到右派民兵和支持擁槍倡議人士嚴厲批評。

她說：「現階段，我認為我們必須把焦點放在眼前這起悲劇。」

牛津高中學生霍德（Abbey Hodder）告訴「底特律自由報」（Detroit Free Press），她在上化學課時，聽見玻璃碎裂的聲音。

15歲的霍德說：「我的老師匆匆跑出去，外頭似乎亂成一團。接下來我知道的是，我看見他在推桌子。這是學校設置路障的部分作法，所以我們都知道，路障…設置路障。我們所有人都開始推動桌子。」

麥凱比讚許牛津高中為這類槍擊事件做好準備且有序疏散。

美國總統拜登獲悉這起槍擊事件後表示：「我的心與那些因失去摯愛而承受無以名狀悲痛的家庭同在。」

社群媒體上有些報導指若干學生在事前接獲警告，說有危險的事情即將發生，麥凱比對此輕描淡寫，說這是未經證實的謠言。

麥凱比說：「我們不曉得有人接獲任何警告。請不要相信你在社群媒體看到和聽到的一切。」