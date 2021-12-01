渣打商銀提供20週全薪產假及10日全薪陪產假，同獲勞工局最高5萬元獎勵金。（渣打國際商業銀行提供）

新北市勞工局辦理「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，只要企業在新北市境內有服務據點，且提供員工實施優於法令規定的職場友善措施，就發給獎勵金，今年共有14家企業提出申請，全數通過審核，更有3家獲得最高獎勵5萬元，符合的友善措施有37項，受惠勞工達1萬5785人次。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年獲獎企業中，有3家獲得最高獎勵，巨輪興業提供4日全薪親職假及2萬元生育津貼；渣打銀行提供20週全薪產假及10日全薪陪產假；圓展科技提供加班者計程車接送至捷運站、減少工時不扣薪等。

其他獲獎企業也提供了優於法令的全薪病假及家庭照顧假、增加婚假及特休假天數等，讓員工維持良好身心狀況，更能兼顧工作與家庭。此外，勞工局針對辦理2項以上友善措施的10家企業，也將於3日公開表揚。

在巨輪興業服務的洪先生表示，公司提供生育津貼減輕生活開銷的負擔，也能運用親職假帶小孩去施打疫苗及看醫生，讓他覺得上班很有安全感，更能專注於工作；在渣打銀行上班的林小姐說，公司給20週有薪產假，讓產後的她有充足時間調養身心及照顧小孩，真的是非常吸引女性勞工的職場福利

圓展科技的人資林專員，日前在勞工局辦理「友善職場推動工作坊」中，也和其他企業分享，因公司地點交通較不便利，發想出針對加班同仁提供計程車接送到捷運站的措施，也為公司召募到不少好的人才，藉此鼓勵企業站在員工的立場思考，創造勞資雙贏。

勞工局表示，計畫明年仍將持續辦理，預計明年3月1日起開始受理，凡是合法登記的私立機構或企業，在新北市設有據點，且提供優於法令的友善措施讓新北市的勞工受惠，就可以提出申請，審核通過每項措施發給1萬元獎勵金，最高5萬元。