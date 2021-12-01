蔡英文總統今天接見「2021年開放國會論壇」外賓，希望與貝里斯持續加深夥伴關係，也期待墨西哥與台灣開拓更多合作領域，並支持台灣加入CPTPP。她也預告，台美明年將繼續召開經濟繁榮夥伴對話，加強半導體產業合作，也規劃召開數位經濟論壇，在5G領域深化合作，開創更多契機。

蔡英文：台美明年召開數位經濟論壇深化5G領域合作。（取自總統府直播畫面）

蔡英文總統今天由總統府祕書長李大維、外交部長吳釗燮陪同，接見來台參加「2021年開放國會論壇」的貝里斯國會眾議院眾議長伍姿、墨西哥參議員納瓦羅、美國國際民主協會亞太總監安南德等外賓。

蔡英文首先歡迎來自貝里斯、墨西哥跟美國的好朋友遠道來到台灣，參加2021年開放國會論壇，她說，從她2016年上任以來，開放政府與開放國會一直是我們努力的方向，今年立法院推出開放國會行動方案，行政院也啟動開放政府國家行動方案。

她說，透過這些方案能夠讓公民社會更深入更即時的參與各項政策跟立法的討論，政府和公民社會也能夠更強化合作，共同優化政府政策，帶來更多的改革，以及創新的力量。

蔡英文表示，我們推出的方案都是依照國際的開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，簡稱OGP）標準來設計，希望可以藉此加入開放政府夥伴聯盟，打下良好的基礎。也相信透過這次論壇各位貴賓的共襄盛舉，可以讓台灣跟各位的國家在民主等議題上有更多的合作交流。

今年是貝里斯建國40周年，她除了歡迎伍姿眾議長再度來訪，也再次向貝里斯獻上祝福，希望兩國持續加深夥伴關係；墨西哥納瓦羅參議員是首度來到台灣，也期待台灣和墨西哥可以開拓更多的合作領域。

她說，我們正申請加入CPTPP，墨西哥也是會員國之一，相信台灣如果能夠加入CPTPP，可以深化台灣跟墨西哥的技術跟經貿的合作，尤其是在物聯網、工業4.0及再生能源等領域。

蔡英文表示，美國和台灣一直是共享自由、民主價值的堅實夥伴，這一年來台美交流非常密切，上星期我們剛剛舉行第二屆台美經濟繁榮夥伴對話，將加強半導體產業的合作。明年除了這個對話平台將繼續舉辦，台美也規劃召開數位經濟論壇，在5G領域深化合作。

她說，台灣與各國關係就是在一步一步中累積深化，各位都是重要的推手，為我們彼此的合作，開創更多的契機。

伍姿則在代表訪團致詞時肯定蔡英文為打造台灣成為世界民主治理的領袖努力不懈，她說，貝里斯與台灣在過去30多年以來保持長久的友誼與雙邊關係，我們的友誼和關係非常紮實，我們有共同的自由和平、民主、尊重人權、法治等價值。

她說，貝里斯小國寡民，也是一個很年輕只有40年的國家，但也對抗過強大的鄰居，深知捍衛主權與獨立權的挑戰，貝里斯持續堅定支持台灣與台灣團結一致。隨著我們的合作，我們能透過共同的經驗與挑戰的因應，來互相學習。

她說，全球女性領袖還遠遠不足，她只要有機會都會去肯定少數勇敢站出來領導政治、堅定地做好領袖工作的女性領袖，期待我們持續深化的友誼，以及雙邊關係的深化，也期待我們接下來參加開放國會論壇。