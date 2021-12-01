三星追趕台積電頻出招，近日傳出打算砸錢併購或入股台積電重要客戶，包括荷蘭恩智浦、德國英飛凌等。對於三星以挖牆角方式搶訂單，專家認為，目前各國將半導體視為重要戰略產業，三星想直接收購重量級半導體廠，各國未必會同意，短時間內難以達成。

早在2019上半年，三星電子就高調提出「半導體願景2030」，打算未來12年總共投資171兆韓元（約台幣4.3兆元），誓言2030年奪下全球半導體代工老大的地位。

過去三星使出不少手段，如削價搶單，砸錢研發先進製程，企圖彎道超車，但不論如何拚趕，全球晶圓代工市占只有17%，難以撼動台積電高達53%的市占龍頭寶座。

既然打不贏，乾脆斷了你的金脈。業界傳出，三星放大絕，直球對決台積電，除了砸170億美元（約4700億台幣）在美國德州設廠，導入最先進3 奈米製程，更挾著上千億美元資金優勢，打算併購台積電重要客戶，鎖定對象包括荷蘭恩智浦、美國德州儀器、日本瑞薩電子、德國英飛凌和歐洲意法半導體等。

經濟日報報導，對於三星可能利用挖牆角方式，搶單台積電，台經院產經資料庫總監劉佩真則認為，由於各國將半導體視為重要戰略產業，三星想直接收購國際重量級半導體廠或是IDM大廠，並吃下其代工訂單，藉此擴大全球市占，但因各國保護自家產業心態濃厚，三星想併購他國半導體廠，短期內不易達成。

不過三星背後有南韓政府撐腰，傾一國的投資實力，假以時日，三星匹敵台積電一家民營企業也並非不可能。