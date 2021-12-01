臨近2021年底，北京二手房市場卻出現「翹尾」行情。機構數據顯示，11月份北京二手房住宅成交量較10月回升了約15％。值得注意的是，這是連續7個月下降後，2021年內北京二手房成交量的首次回升。同時，北京二手房價格漲幅呈現走低趨勢。

北京商報1日報導，機構數據顯示，2021年11月，北京二手房住宅成交量約10352套，按年仍處於下降，但成交量較10月回升了約15％。這是連續7個月下降後，年內北京二手房成交量的首次回升。

報導稱，若將時間拉回到今年年初，北京二手房成交量在3月時達到頂峰，約2.2萬套，此後成交量、成交面積一路走低。7月、8月、9月北京二手房成交量分別為17082套、15379套、12145套，按月下降比例分別為7.3％、10％、21％。今年10月，北京二手房成交量更是跌破萬套。

多位業內人士表示，信貸環境改善，是推動北京二手房成交量觸底反彈的關鍵因素。也有市場觀點認為，11月成交量回暖，是北京二手房市場的自我修復，受低基數效應影響，二手房成交量出現小幅回升。但是否能夠持續，還要看明年初官方的信貸政策。