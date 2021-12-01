勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金10月投資收益827.3億元，累計前10月為3466.7億元，收益率為7.47％，加計衛福部委託經營的國保基金等，合計前10月收益數3784.9億元，收益率7.5％。

勞動基金運用局統計，整體勞動基金截至10月底止規模為5兆335 億元，勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，整體勞動基金評價後收益數為3466.7億元，收益率7.47％。其中，新制勞退基金規模為3兆829億元，收益率7.35％；舊制勞退基金規模為9432億元，收益率8.84％；勞保基金規模為8394億元，收益率7.83％。

另受衛生福利部委託管理之國保基金規模為4640億元，收益數為318.1億元，收益率為7.83％；受農業委員會委託管理之農退基金規模為24億元，收益數為846萬餘元，收益率為 0.99％。

勞動局表示，10月雖全球依舊面臨供應鏈緊繃及通貨膨脹壓力，但是在各國疫苗覆蓋率提升、陸續放鬆防疫管制措施、景氣持續復甦，以及企業財報獲利強勁下，金融市場主要股票指數震盪走高，而債券殖利率則因為通膨壓力走升，債券價格下跌。

勞動局指出，勞動基金9月雖受到國內外股市回檔影響，投資績效回吐，然而隨著金融市場回穩，10月獲利為827億餘元，其中投資在國內股票投資部位，約占整體勞動基金19％，今年截至10月投資收益率為21.53％，優於同期間台股大盤收益率15.31％。如果以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（100年～110年10月）平均報酬率為5.21％，近5年多（100～110年10月）平均報酬率則為6.39％。