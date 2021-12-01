民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，臉部可見多處瘀青。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，傷口三天後還無法結痂。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞拘禁、痛毆，昨日在律師陪同下報案，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於今（1）日凌晨在板橋某飯店將林拘提到案。高嘉瑜今日也出面統一公開說明，回憶遭施暴過程，她數度落淚，表示「都覺得我快死了」。

高嘉瑜提到遭施暴過程，表示不願再回想過程；至於遭施暴的原因，高嘉瑜也說讓她匪夷所思，只是因前男友傳訊息給她，請她幫忙買小孩的東西，林男就抓著她的頭髮拖行、暴打，從晚上10點多到天亮，都持續拿她的手機發文或傳資料，用盡各種方式威脅，當下並不知道怎麼辦，嘴巴都是血，臉也腫到不能看，「都覺得我快死了」。

此外，高嘉瑜也提供傷勢照片，拍照時已經是遭毆打三天後，手腳傷口都還無法結痂，甚至還在滲血。

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