年輕偵查隊員組隊打球其實是在嫌犯家附近埋伏。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方於邱男家中查扣毒品等物。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

一名平時以打零工維生的邱姓男子，涉嫌販售毒品牟利，但他出沒時間不定，為了追捕他，幾名八年級的年輕偵查隊員，喬裝成學生，到邱男家附近的籃球打球埋伏，等了幾天終於等到邱男回家，警方隨即持搜索票入內查緝，順利查扣毒品，並將邱男帶回偵辦。

警方掌握，41歲的邱姓男子平時以打零工維生，但他從今年中開始，涉嫌在高雄販售毒品牟利，但因邱男出入時都相當謹慎，難以掌握出沒時間，因此查緝人員連日來都在邱男仁武區住處旁的籃球場埋伏，為降低他的戒心，幾名八年級新興分局年輕偵查隊員警還喬裝成學生，在他住處旁的籃球場鬥牛，但其實是以便觀察。

打了3天球，6名年輕員警終於在11月29日見邱男進入家中，支援警組持搜索票入內查緝，一進門員警大喊：「不要動！」，邱男逃不了只能乖乖束手就擒，果然在屋內查扣第二級毒品安非他命2包與1組吸食器、1包第二級毒品大麻花、4包第三級毒品愷他命等違禁物，詢後全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地檢署偵辦。

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