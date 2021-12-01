此前擔任大陸審計署中共黨組成員、副審計長的陳健已任北京市委常委、市紀委書記。11月30日下午，北京市紀委市監委召開領導幹部會議，宣佈中央有關任職決定。據微信公號「識政」消息，市委書記蔡奇表示，中共中央決定陳健任北京市委委員、常委和市紀委書記，體現了中共黨中央對首都工作的高度重視，是對北京市領導班子建設的有力加強，大家堅決擁護，對陳健到北京市工作表示熱烈歡迎。

蔡奇表示，陳健政治素質好，在重大原則問題上頭腦清醒、立場堅定，自覺同以習近平同志為核心的中共黨中央保持高度一致。陳健同志長期從事審計、紀檢工作，監督執紀經驗豐富。事業心、責任感強，善於學習鑽研，工作敢抓敢管，推動落實能力強。相信陳健一定能夠在中央紀委國家監委和市委領導下，帶領市紀委市監委一班人，求真務實、開拓進取，推動全市紀檢監察工作不斷取得新成績。

陳健，男，漢族，1964年4月出生，江蘇如皋人，1987年4月入黨，1983年7月參加工作，財政部財政科學研究所財政學專業研究生畢業，經濟學博士學位，高級審計師。

陳健早年在江蘇工作，曾任江蘇省審計廳副廳長、原江蘇省監察廳副廳長、江蘇省紀委副書記（正局級）、江蘇省紀委副書記兼省委巡視工作辦公室主任（正局級）等，2010年進入交通運輸部工作，先後擔任過交通運輸部財務司司長，交通運輸部辦公廳主任（正局級），交通運輸部總規劃師、綜合規劃司司長（正局級），交通運輸部黨組成員兼總規劃師、綜合規劃司司長（正局級）。

2018年，陳健出任審計署黨組成員、總審計師，2019年9月任審計署黨組成員、副審計長。此次職務調整前，陳健在審計署分管社會保障審計司、人事教育司、離退休幹部辦公室，駐地方特派員辦事處，審計科研所、中國審計學會、審計博物館、審計署審計幹部教育學院（中國共產黨審計署黨校）。

原任北京市委常委、市紀委書記的陳雍已任寧夏回族自治區黨委副書記。