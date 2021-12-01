台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)前三季營運比去年同期轉盈，每股稅後盈餘1.29元，加上子公司榮福插旗焚化廠代操作再下一城，今帶量強攻漲停。

受惠鋼市復甦，鋼價上漲，久陽前三季稅後淨利8862萬元，每股稅後盈餘1.29元，與去年同期虧損4498萬元相比，獲利大幅成長。

久陽累計前三季合併營收為26億元，較去年同期成長139%；營業利益6735萬元，比去年同期營業淨損5071萬元大幅好轉；稅後淨利8862萬元，每股稅後盈餘1.29元，比去年同期轉盈。

久陽精密表示，前三季受惠鋼品平均銷售單價較去年同期成長12%且量增，加上低價庫存效應，目前訂單與產量皆滿載，近期再添購機器設備，明年產量可望續升，獲利持續看旺。

轉投資方面，久陽子公司台鋼運輸，海空運承攬及報關進出口業務成長，並新增散裝船專案；陸運部分，第三季新增的貨運特許牌照，已接連上線承運，明年規劃建置車廠，營運展望持續看好。久陽目前本業挹注成長外，轉投資運輸業務逐步增長，環保事業除焚化爐業務，熱處理技術也將發揮優勢，再次參與高雄煉油廠土壤整治工程，以期拓展營業規模。

久陽日前也宣布，子公司榮福公司於11月13日順利完成「屏東縣崁頂垃圾焚化廠整建營運移轉ROT案」法定議約，該專案總投資金額為新台幣9.6億元，履約期限共計20年。

久陽董事長孫正強表示，今年以擴大焚化爐市場版圖為目標，積極參與焚化爐代操整改、BOT興建專案，繼年初標下「台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程」，年底再取得「屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案」，對集團而言是別具意義的里程碑，不僅為未來打造穩健的事業群，也為集團擴展版圖再進一步。