周二數據顯示，由於能源價格飆升，歐元區11月通膨升到歷史新高，而且很可能已經見頂，之後緩慢下降。

歐元區19個成員國11月消費者物價快速增加4.9%，為編製該數據25年以來最高水準。高於前一個月的4.1%，也高於市場預期的4.5%。

能源價格年增27%，但服務業和非能源工業產品的通膨均超過2%，顯現潛在的物價上漲壓力。

在剔除食品和燃料價格，以及另一個提酒類和菸草價格的狹義通膨，兩者皆升至2.6%，高於2.3%的預期。

儘管目前的通膨率是歐洲央行(ECB)目標的兩倍多，但ECB不太可能啟動任何政策行動。ECB長期以來認為，通膨是短暫的，由一些一次性因素所造成，會隨時間推移而消退。

儘管一些ECB決策者警告高通膨即使是暫時的，也可能觸發工資飆升，但歐洲央行行長拉加德(Lagarde)和首席經濟學家Philip Lane駁斥了這一說法，認為工資增長仍然萎靡不振，沒有跡象顯示企業正在永久性地改變薪酬行為。

目前的麻煩在於，通膨現在需要數個月時間才能下降，並可能在2022年下半之前一直高於歐洲央行的2%目標水準。

歐洲央行將在12月16日召開下一次會議，屆時幾乎肯定地會宣布結束1.85兆歐元的緊急債券購買計畫，但很可能會加入其他購買措施，以彌補失去的刺激方案。