聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二表示，考量到美國經濟強勁、勞動力成長停滯，以及通膨高漲的情況可能持續到2022年中，美國央行官員將在12月會議上討論是否提前幾個月結束量化寬鬆（QE）計畫。

鮑爾偏向「鷹派」的語氣轉變讓部分分析師大感意外，周二美股主要指數全面重挫。

鮑爾在參議院銀行委員會發表證詞時表示，自上次會議以來，我們看到通膨壓力已經升高，我們看到就業市場數據非常強勁，而勞動力供應卻沒有任何改善，我們亦看到強勁的支出數據。

目前美國的通膨率已經比聯準會所設定之2%彈性目標高出1倍多，但過去幾個月來該央行仍堅持這是「暫時的」（transitory）。鮑爾周二表示，通膨高漲的情況應該要到2022年下半年才會緩解。基於通膨居高不下，我認為現在可能是撤下這個用詞的好時機。

聯準會自本月起開始逐步縮減其每月1200億美元的購買公債和抵押貸款擔保證券規模，並計畫在2022年中讓QE計畫完全退場。

鮑爾表示，我們將在數周後的下次會議上討論將縮表進程提前幾個月。

在此之前，數位聯準會官員近幾周來已公開表態或暗示他們不排斥在明年春季結束購買資產計畫，以便必要時提前啟動升息以抑制通膨。

此外，鮑爾周二在參議院銀行委員會表示，就通膨這部分而言，美國經濟可能在未來幾個月達到聯準會為升息設定的門檻，但在開始調升利率之前，仍需看到經濟達到充分就業。

鮑爾表示：「這是交由決策委員會做的決定，但我認為在接下來的會議上，我們會說經濟已經達到這些通膨條件」。

聯準會曾表示，在經濟達成充分就業，以及通膨率達到2%，且可能適度超過2%一段時間之前，央行不會升息。