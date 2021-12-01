製造業對數位轉型的需求急遽攀升，為協助不同規模的製造業快速導入AI於瑕疵檢測、機械視覺和智慧監控，AI科技大廠麗臺(2465)積極佈局一站式AI管理系統解決方案，一方面推出通過NVIDIA認證系統（NVIDIA-Certified System）認證的WinFast桌上型工作站；另一方面推出MLOps 流程管理平台–AI管理系統(AIDMS)，協助製造業在NVIDIA GPU加速平行運算下，以無程式碼的友善操作介面、簡單易學的方式去管理、訓練與部署模型，並提供模型版本控管機制，實現一鍵部署系統流程自動化，即使是不懂AI和程式碼的使用者，也能在麗臺的幫助下快速實現AI數位轉型。

簡單來說，麗臺推出2大利器，「NVIDIA認證工作站和伺服器系列」和「AIDMS 無程式碼（no code）的AI管理系統」，讓半導體、面板、印刷電路板(PCB)等科技大廠，甚至是傳統產業製造工廠，從數據資料蒐集、模型驗證、模型部署到模型版本管控機制，一氣呵成，實現三日訓練驗證，七日快速落地應用。

麗臺科技電腦事業處總經理周世偉表示，我們發現，AI人才不足問題在中小型製造業更為普遍。於是我們統整眾多客戶需求反饋，直擊產業痛點，以深厚的產業經驗、GPU技術和AI模型開發專業，提供客戶一個以現有公司架構和人力，就能落地使用的AI實現方案，而且這個方案必須兼具高速運算、高穩定性、容易操作及快速布建特性。最重要的是，從專案啟動前，就由經驗豐富的麗臺團隊協助企業總體檢，做好問題分析與釐清，確認企業採用的是最適合自己的方案。進入模型建立及訓練階段，用戶不需動手寫程式，而是透過視覺化的操作介面完成，即使是不懂AI程式撰寫的用戶，仍能透過麗臺AIDMS部署模型並接手維護。再加上，麗臺擁有NVIDIA認證系統 (NVIDIA-Certified system)，客戶在NVIDIA認證的環境下執行AI，可享更有保障的服務。

麗臺AIDMS 管理系統不同於市面上常見的AI軟體產品，AIDMS 提出私有伺服器管理平台服務架構，以系統權限帳號進行使用權限管理。目的是為機密性高的高科技產品做好製程影像數據管理與智產保護，並透過產線檢測系統機聯網的方式，將重要的影像數據集於AIDMS進行納管，以確保無製程影像數據丟失，降低資安的風險。AI-AOI系統開發往往需要較長的開發週期，使用者需要透過不斷的取像測試、軟體驗證與調校。現在只要透過AIDMS無程式碼的操作介面，一鍵快速的進行AI深度學習與模型訓練，以減少70%以上的AI開發環境建置時間。

在模型訓練過程中，AIDMS 會記錄模型訓練資訊，監控硬體資源使用率，讓使用者可以透過AIDMS建議，選用最適配的硬體資源與調校成效最佳的AI模型。因為在AIDMS的模型訓練分析報表中，客戶可獲得足夠的模型訓練比較資訊，即時掌握AI深度學習的成效。當AI模型辨識良率符合預期時，透過一鍵全產線部署實現系統自動化，有效改善人為主觀判定與單機設備檢驗標準不一的問題，確保檢測系統檢驗標準的一致性維持系統稼動率，大幅降低AI開發時間，加速AI導入應用。

麗臺首批通過NVIDIA Certified System認證的系統包含WinFast WS2040、WS945、WS940 桌上型工作站，伺服器認證機種也即將問市，將完整覆蓋不同運算規模情境。以WinFast WS2040為例，WinFast WS2040 支援第三代Intel Xeon可擴充處理器、搭配高達4TB容量的超高速記憶體、4 個NVIDIA RTX雙寬度GPU，並可以搭配 NVLink 橋接器，擴展多 GPU的運算效能，再加上PCIe 4.0助力，提供較PCIe 3.0快兩倍的傳輸速度，為中小企業提供了AI運算最佳基礎。

麗臺科技將在2021/12/15~18南港展覽館一館舉辦的「台灣機器人與智慧自動化展」(攤位：I 604) 以「自動化製造導入AI 的四大嚴峻挑戰」為主題，聚焦「瑕疵檢測」、「機械視覺」、「智慧監控」三大應用。