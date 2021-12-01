廣華-KY(1338)今年10月營收在汽車晶片短缺問題呈現略為緩解下，營收回升到6億元以上，是今年4月以來最佳成績，法人估計，11月及12月進入車市旺季，單月營收維持今年相對高檔表現，第四季營收將為今年單季高峰。2022年晶片問題還是最大變數，法人預期營收年增1成左右。

廣華-KY今年受到晶片缺料因素衝擊，4月起營收轉趨低迷，也影響整體稼動率，第三季雖有回升，但單季獲利較去年同期下滑接近1成，前三季合併營收50.78億元，稅後歸屬母公司淨利2.24億元，在去年低基期，年增110％，每股稅後盈餘2.67元。

10月營收6.66億元，年增4.68％，主要汽車晶片短缺問題呈現略為緩解，11、12月將為營收高峰，法人預估第四季單季營收有望回到20億元以上，稼動率同步回升，毛利率受原物料價格上漲影響，預估在與第三季22.13％差異不大。

2022年目標加大塗裝件及轉印件比例，提升整體毛利率，若晶片持續緩解，營收估計維持1成的成長表現，毛利率受惠產能利用率上升，有機會上看到25％以上。