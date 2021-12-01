不畏隔夜美股大跌，香港恆生指數在連跌3天、總計跌掉近1300點之後，周三開高走高，目前上漲1.4%，為23802.78點。國企股(H股)漲1.54%，為8497.26點。

美股指數期貨回穩和國際油價反彈亦為港股帶來提振。道瓊指數期貨目前漲0.42%，標普500指數期貨漲0.74%，那斯達克100指數期貨漲1.04%。紐約期油目前漲2%，報每桶67.5美元。

美國聯準會主席鮑爾的政策立場突然轉向「鷹派」，透露將在12月會議上討論讓購債計畫提前幾個月退場。此外，鮑爾周二在參議院銀行委員會發表證詞時亦表示，就通膨而言，美國經濟可能在未來幾個月達到聯準會為升息設定的門檻。受到鮑爾的談話影響，周二美股主要指數全面重挫，道瓊指數跌652.22點或1.86%，標普500指數跌1.90%，那斯達克綜合指數跌1.55%。

恆生科技股目前上漲1.20%，為大盤帶來提振。重量科技股普遍反彈，騰訊漲2.35%，美團漲近4%，快手漲3.1%。惟阿里巴巴仍下跌1.18%。

太陽城集團VIP室全面關閉，博奕股持續走跌，銀娛跌逾3%，偏重VIP業務的永利澳門慘跌近8%，澳博跌4.7%。