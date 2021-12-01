國防部長邱國正上午赴立法院備詢。（本報資料照）

民進黨立委趙天麟質詢提出，美國國會2008年立案軍援幫以色列「軍事質量優勢」（QME），詢及國防部態度，國防部長邱國正答覆表示，每個國家特性不一樣，但他不相信天下有免費的宴席，所謂羊毛出在羊身上。邱國正說，我們和以色列不一樣，美方的提案如果不利，我方不可能接受，如果有利，我方也要看是否接受。

國防安全研究院近日發布最新一期《國防安全即時評析》，以「美國對台灣軍事援助法案：以色列的啟示」為題，稱美國對以色列軍事援助高達1250億美元，維持相對於鄰國軍隊的「軍事質量優勢」（QME），建議可推台灣版。

美國會議員所提《武裝台灣法案》是每年撥款30億美元予台灣，《台灣嚇阻法案》則是每年對台融資20億美元，即所謂『外國軍事融資』（Foreign Military Financing，簡稱FMF），但這不是一張空白支票，這筆資金取決於台灣是否如蔡英文總統所承諾，進一步推進建立可靠防禦倡議。