中共中央政治局委員、大陸國務院副總理劉鶴昨（11／30）日應邀以視訊方式出席第九屆中歐論壇漢堡峰會並發表主旨演講。據新華社報導，劉鶴表示，今年以來，中國經濟持續恢復，增長、就業、物價、國際收支情況總體正常，預計全年經濟增長將超過預期目標。
根據大陸國家統計局公布數據，今年前3季國內生產總值（GDP）為人民幣82兆3131億元，按可比價格計算，年增長9.8％。而大陸今年初設定的全年經濟增長目標為6％以上。
展望明年，劉鶴表示，將保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，在激發微觀主體活力方面下更多功夫，為市場創造良好預期，為中小企業和外資企業創造更好環境。「對於明年中國經濟，我們抱有充足信心。」
劉鶴指出，中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，既要暢通國內經濟循環，也要形成高水準的國際循環。他說，中國經濟成功發展必須堅持改革開放。「明年，我們將以擴大市場准入和促進公平競爭為重點，營造更好的營商環境。」
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