統一獅隊胡智為。（資料照，統一獅提供）

台灣大賽前3戰打完，中信兄弟靠著全壘打取勝，在7戰4勝的系列賽取得3勝0敗「聽牌」優勢，1日第4戰推出洋投華德茲先發，力拚複製11年前橫掃奪冠劇本；背水一戰的統一獅隊則由前旅美投手胡智為先發。

翻開過去總冠軍賽歷史，先取得3勝0敗的球隊，奪冠機率百分百，過去還未有1支球隊能上演「輸3贏4」大逆轉奪冠紀錄，也讓獅隊衛冕路陷入空前危機。

兄弟隊史共拿下7次總冠軍，前一次封王是在2010年，兄弟以4勝0敗橫掃興農牛隊，2013年兄弟象決定轉賣，但在中信入主球隊後，雖然連續8年有7度闖進總冠軍賽，但前6次都與金盃擦身，今年有很大機會能終結「7年6亞」的窘境。

華德茲本季尾聲加入兄弟，4場出賽中先發、後援各2，拿下1勝0敗、自責分率2.45，今年對戰獅隊僅有1場後援紀錄，1.1局失2分、對戰自責分率達13.50。

不過兄弟總教練林威助昨天賽後表示，除了第3戰先發投手鄭凱文外，所有投手都會在牛棚待命，就是要全力封鎖獅隊打線。而退無可退的獅隊則由胡智為先發，他本季出賽12場，11場先發拿下4勝4敗、自責分率4.74，其中本季對戰兄弟3場先發，拿下1勝1敗、對戰自責分率3.32。