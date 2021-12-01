男友施暴還握有不雅片？ 高嘉瑜認了：他手上有很多不雅照

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴，今(1日)上午在律師陪同下，現身立院召開記者會對外說明，一開始就對外界表達「對不起讓大家擔心」。對於結識林秉樞的過程，高指出，去年選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，才開始有密集聯絡。

高嘉瑜透露，林男在政治圈有很多認識的朋友，跟他沒有密集聯絡，直到去年選立委的時候，林男主動聯繫說他有很多建議、想法，還有認識很多人可以提供意見，才開始有聯絡，這過程密切聯絡，大概密切聯絡半年多之後，才開始在一起。

高嘉瑜表示，過程中只知道林男在政治界、學界、企業界認識很多人，但對於他真實的狀況「真的非常不清楚」，到現在也不知道他家在哪，「他在這方面非常會，我想很多人都被他所騙」。

談到遭施暴，高嘉瑜表示，「林男自稱是第一次打女人，也不知道自己為什麼會這樣，說經歷母喪、長期吃身心科的藥，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，拚命的道歉等等」。

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