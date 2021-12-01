台中市長盧秀燕認為中天新聞台轉型成網路媒體，經營的有聲有色。（中天新聞提供）

雲林縣長張麗善特地錄製祝賀影音。（中天新聞提供）

中天新聞自2020年底轉戰網路新媒體，與時勢脈動接軌，12月就轉型屆滿1周年，不少縣市首長也為中天獻上祝福，其中新北市長侯友宜表示，「恭喜中天，在民主國家，我們需要傾聽多元聲音，媒體扮演監督政府的角色，也讓不同意見被聽見，這是國家往前走重要的力量。」最後他也喊話，「一起讓台灣更好，中天加油，大家加油。」

台中市長盧秀燕也說，「中天新聞台轉型成網路媒體，經營的有聲有色，從傳統的新聞播報，到網路上的互動式播報，帶給民眾全新的新聞體驗。」她祝福中天新聞轉型1周年，粉絲數持續增加。

雲林縣長張麗善則特地錄製祝賀影音，表示中天新聞於去年轉戰youtube頻道，交出非常亮麗的成績單，依舊是台灣最具有代表性及影響力的數位媒體，這1年來，中天堅持在新聞的最前線，提供最公正客觀的報導，肩負起無與倫比的社會責任，表現有目共睹，期許中天繼續堅持下去，為社會大眾知的權力而努力，監督當權者，為弱勢者發聲。

對中天新聞來說，2021年是乘風破浪的1年，迎接而來的2022年則會全面進化，對於各界人士的肯定與期許，中天新聞團隊深表感謝，更會不負眾望繼續秉持媒體的社會責任，成為監督的力量，讓台灣不會只有一種聲音。