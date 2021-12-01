家樂福總部有意出售台灣家樂福業務，預計年底前拍板，外傳買家除了先前已浮上檯面的統一及遠東集團外，近日再傳出momo富邦媒也在競爭行列，昨（30）晚富邦媒突發重大訊息，董事會決議參與國內公司股權標售案，再度引人聯想，事實上，富邦媒總經理谷元宏曾回應相關議題，強調無法回答此問題，但若對公司營運有正面幫助，不排除任何可能。

據公開資訊觀測站訊息，富邦媒昨公告董事會已經決議參與國內公司股權標售案，並授權董事長執行本標售案相關事宜，但未說明參與競標的公司類型或相關進度。

中國時報報導，谷元宏在上月底出席momo雙11購物節開跑記者會，面對記者詢問富邦媒是否有意收購家樂福的提問時，谷元宏表示，「他不找我聊，我就沒太大價值，但若家樂福有找我聊，我也不能講。」

谷元宏當時僅強調，無法回答這個問題，但不會排除任何對公司營運業績成長有幫助經營模式，各種可能都採取開放心態。

目前台灣家樂福收購案，僅統一及遠東集團公開證實將投入經營權爭奪戰，其中統一集團董事長羅智先曾表示統一擁有優先權，屆時若有什麼事，就是攤在桌子上，統一可以優先選跟或不跟。統一為台灣家樂福第二大股東擁有近4成股權，家樂福總部占6成，當初雙方談定的合約中，當法方有意退出時，統一會協助退場並買回股權。

此外，遠東集團董事長徐旭東則強調，「家樂福法國總部沒有說賣台灣業務是家務事，要看誰價錢出的比較高。」展現強烈收購意願。