金門張姓女子在網路新認識「好友」的介紹下，加入投資「澳門威尼斯賽車博弈網站」，陸續匯款4筆共新台幣170萬元當押注金，後來發現對方人間蒸發，才驚覺受騙，全部積蓄被騙光光，損失慘重。

「假交友、真詐財」的手法。（警方提供）

警方調查，張女於今年8月間在臉書認識自稱「洪傑」的男子，透過視訊聊天頗有好感，後來對方慫恿投資「澳門威尼斯賽車博弈網站」，一再強調押注賽車可賺取高額利潤，並配合所屬網站客服一搭一唱扮演雙簧。

張女不疑有他，還誤認天降財神，在11月間陸續至3家金融機構臨櫃匯款4筆，共新台幣170萬元當押注金，自己瀏覽網站也顯示已賺取賭資近700萬元，十分開心！

但當她要提領獲利款項時，網站客服人員卻說要繳納新台幣100萬元稅金才能領取，讓她認為事有蹊蹺，後來果然發現網站無法瀏覽，網友「洪傑」也聯繫不上，才驚覺被騙，因此在11／30至金湖分局報案。

金湖分局提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體冒用俊男、美女相片接觸民眾，先取得被害人信任後，再慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，以免辛苦錢白白送給別人花。