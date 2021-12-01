中新社1日報導，俄羅斯總統普丁11月30日表示，西方針對中國的各種制裁和限制措施完全沒有依據，並與國際法準則相悖。在對華關係上，俄羅斯不會以第三國的利益為導向。他同時表示，計畫出席2022年北京冬奧會開幕式。

據塔斯社、俄新社等媒體報導，針對西方國家炒作的「中國威脅論」，普丁當天在俄外貿銀行以線上方式舉辦的「俄羅斯在召喚」年度國際投資論壇上表示，西方針對中國的行動有時讓人難以理解。「他們從2000年開始就用中國來嚇唬我。自那之後，這些嚇唬我的人自己開始害怕了，開始改變他們的對華政策。」他表示，西方針對中國的各種制裁和限制措施完全沒有依據，違反了國際法準則。

普丁指出，美國、英國和澳洲組成的三方安全聯盟(AUKUS)就是西方對中國採取行動的一個例子。他說，此舉「並不會使地區局勢得到改善，相反只會加劇局勢更加緊張。」

普丁表示，俄羅斯支持中國在創建全球貿易基礎設施框架下的工作，「我們支持中國朋友在『一帶一路』框架下的努力」。他指出，俄羅斯與中國在該框架下有許多合作，包括雙方在第三國的工作。這些工作已經在進行中，有可能進行擴大。「為什麼？因為我們持有幾近相同的立場和原則。」

普丁表示，在對華關係上，俄羅斯不會以第三國的利益為導向。無論過去還是未來，俄羅斯只以俄羅斯人民和國家的利益為指導。他表示，俄羅斯尊重國際夥伴的利益，並珍視對方以相同的態度來對待自己，「中國就是以同樣的方式對待我們的。」普丁同時表示，俄羅斯並不擔心中國軍力的增長。中國有權利根據國情制定自己的國防政策，以保障人民和國家安全。

普丁指出，俄羅斯對俄中關係的發展水準感到滿意，並計畫進一步推進發展。他認為，俄中兩國關係「可以更深遠、更富有內涵，並對中國人民和俄羅斯人民產生更積極影響。」

此外，普丁還向與會者表示，他計畫出席2022年北京冬奧會開幕式。