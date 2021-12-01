張姓女子與曾參選立委的已婚男教授不倫之戀，2人以LINE通訊對話軟體以「親愛的、心愛的、哈你」互稱，還一起出遊，正宮對張女提告求償100萬元，台北地方法院認定張女與男教授曾牽手同遊西門町並在外過夜，侵害配偶權，判張女須賠償30萬元。可上訴。

正宮提告表示，張女與男教授從2019年交往迄今，2人LINE通訊對話「親一個」、「跳蛋拿不出來掛號等看醫生」、「哈你，抱抱」等，超越一般友誼之用語對話，並有色情照片、影片之傳送。

正宮控訴，去年張女與男教授在山上農場同宿一房，並一起牽手漫步在西門街頭及用餐，這些親密對話及肢體親密接觸之逾越男女分際之不正常往來行為，已非社會一般通念所能容忍之範圍，須負賠償責任。

台北地院認定，張女破壞原配的婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之程度情節重大，她故意不法侵害原配基於配偶關係之身分法益，判張女須賠償30萬元。