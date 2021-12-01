《跟蹤騷擾防制法》上月19日三讀通過，蔡英文總統今天公開簽署，並由行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇副署，蔡英文當場要求徐國勇，希望警政署盡快完成相關的教育訓練，及必要時的人力增補，並且跟相關單位加強合作，全力執法。她也承諾，未來會持續努力，讓全體國人生活更加安全、更加安心。

立法院11月三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，總統蔡英文(中)1日上午，在總統府副秘書長李俊俋(左起)、祕書長李大維、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、民進黨立院總召柯建銘、立委管碧玲、范雲等人陪同下，簽署《跟蹤騷擾防制法》。(粘耿豪攝)

為避免衍生更嚴重社會案件的《跟蹤騷擾防制法》上個月三讀通過，總統蔡英文在臉書表示，這項立法一直放在心中。不過國民黨立委江啟臣昨天批評蔡英文，法案在立法院完成三讀後，應立刻公布，讓法律盡快施行，「不是在臉書發文說要讓國人生活更安全、更安心，只有口惠而實不至。」

總統府今天上午10點40分在總統府大禮堂舉行「總統簽署《跟蹤騷擾防制法》記者會」，蔡英文表示，上個月立法院三讀通過跟蹤騷擾防制法，今天她邀請行政團隊和立委一起來見證法案的簽署，這部法案將會在公布後六個月正式上路。

她說，過去這段時間跟蹤騷擾行為引發的重大的案件，受到社會的關注，各界也期待有法可循來有效的遏止跟騷的行為，並且提供被害人更完善的保護，她感謝朝野立法委員的共同的努力，加速完成立法的工作。

蔡英文表示，有了這部專法，未來對於不當的跟蹤及騷擾行為，公權力可以提早介入，提早防範危害，徐國勇部長也在這裡，她希望警政署盡快完成相關的教育訓練，以及必要時的人力增補，並且跟相關單位加強合作，全力執法。

蔡英文指出，跟騷法的立法也是落實性別暴力防治的重要的一步。在全球評比當中，台灣的性別平等表現屬於前段班，不過，我們也必須了解，直到現在仍然有相當多的女性。面對各種性別暴力以及家庭暴力的威脅，昨天彭婉如事件發生滿25年，當年民進黨婦女部主任彭婉如為了推動婦女參政四分之一的保障條款，到高雄徹夜奔走，卻不幸遇害。

她說，彭婉如是我們尊敬的女權鬥士，彭婉如事件喚起社會對婦女安全保障的重視，後來也陸續完成相關的立法。但是，我們始終相信，在這條路上，我們永遠可以做得更多、做得更好，「未來我們會持續的努力，讓全體國人的生活更加安全、更加安心」。

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