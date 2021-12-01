女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，而被網封為「呆萌女神」，人氣很夯的元元活躍於各大綜藝節目，她也不吝嗇分享生活日常，元元近日就在網上曬出在洗澡前的熱舞片，雖然只有短短6秒，但元元可愛熱舞加上她辣玩下衣失蹤，早已電暈一票網友。

元元近日在IG曬出熱舞影片，並發文寫下：「跳完就去洗澡」，只見元元放下一頭長髮、把瀏海俏麗綁成沖天炮頭，穿著寬版T恤的元元辣玩下衣失蹤，影片中，元元跟著音樂扭動身體，也讓她一雙纖細美腿全見客，元元可愛又帶點性感，儘管影片只有短短6秒，仍吸引10萬人觀看。

元元熱舞影片讓網友眼睛大吃冰淇淋，吸引女星熊熊大讚：「可愛死」、啦啦隊女神「菲菲」李恩菲也直呼：「好可愛」，網友更是留言：「大可愛了 想多看幾眼」、「表情才是最搶鏡的」、「為什麼只是一個簡單的扭動 我看了一個小時？」、「可愛元元 棒棒的，好甜哦」。

元元親民作風引發網狂讚，其實元元除了分享生活日常外，有好身材的她也不吝嗇在網上分享辣照，元元日前就把握夏天尾巴，放送福利、辣曬泳裝照，身穿連身泳裝的元元，一轉身還沒布、大方放送美背，儘管元元發文嬌喊：「水好冰」，但她的好身材仍吸引網友大讚身材太辣、畫面太養眼。