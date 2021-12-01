國內本土疫情雖趨穩定，但近期國外新變種病毒卻又帶來威脅，新冠疫苗及口服藥的發展仍備受關注，另在全球人口高齡化趨勢下，基因技術、再生醫療等生技領域也不斷尋求突破與創新。證交所表示，包含上周新上市的國泰基因免疫革命（00898）ETF，目前已有３檔生技醫療相關ETF在證交所掛牌交易。

國泰基因免疫革命ETF於11月22日上市，上市後股價約在9.8～10元之間震盪，今（1）日股價先跌後拉至平盤上9.83元附近。

國泰基因免疫革命ETF追蹤Solactive指數公司編製的「全球基因免疫與醫療革命指數」，成分股來自已開發市場上市之製藥、生物科技、醫療保健等類股，除須符合市值、流動性標準之外，並且主要利用自然語言處理（NLP）技術，從公開資訊找尋和匹配關鍵字來進行評分和排序，最後篩選出50家公司，由於加權方式採調整式等權重，各檔成分股的比重較為平均。

國泰投信表示，美國輝瑞（Pfizer）藥廠新研發的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid已於11月中旬向美國FDA申請緊急授權（EUA），此藥物的臨床試驗顯示可降低重症風險近九成，而國泰基因免疫革命ETF的成分股不但涵蓋世界主要疫苗類股，包括輝瑞、AZ、嬌生、Novavax、莫德納、BioNTech，同時投資組合也納入再生元製藥廠（Regeneron）、羅氏（Roche）等積極研發口服藥之國際藥廠。