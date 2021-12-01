秋冬季節交替，日夜溫差大，容易造成身體不適，葡萄王(1707)發起「愛護多一點，希望多益點」公益關懷計畫，捐贈30萬瓶「葡萄王多益點」產品，守護警消、環保人員、鄰里、國中小、社福團體調整體質，提升保護力！

自疫情爆發以來，葡萄王除了持續加強宣導保健知識、提供優質的產品，更透過捐贈PowerBOMB能量飲料、黃金康貝特、葡眾樟芝益菌絲體生技營養品給市政府及重點防疫醫院，為守護民眾及第一線防疫人員的健康盡一份心力。

葡萄王此次發起「愛護多一點，希望多益點」公益關懷計畫，共捐贈1萬3千箱、約30萬瓶的「葡萄王多益點」產品，總計市價將近1千萬元，免費提供給全台的各大機關，包含：社福機構、偏鄉學校、社會局、食物銀行、桃園在地的國中小、警察局、警察大學、消防局、環境保護局與關懷據點等，幫助民眾以好體質輕鬆過換季！

「葡萄王多益點」含有國際專利GKM3R益菌王特用菌株，能有效調節體質、改變菌叢生態，不僅提升身體保護力、更帶給你順暢不卡卡的好心情。同時，葡萄王也貼心考量到健康趨勢，採用低糖、低卡特殊配方，保留酸甜好滋味讓大人小孩一喝愛上，天天喝也輕鬆不負擔。