交通部8日在台北市福華飯店舉辦招商大會，釋出商機達1810億元，創歷年紀錄，活動以「智慧運輸開新局幸福交通創商機」為主題，內容包括高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案、活化高速公路服務區…等交通產業多元商機。

交通部表示，為應振興疫後經濟，全面盤點釋出至2022年底前，可供業界投資的商案，計有64件，擴大案源、精選亮點、建置窗口與平台...等事宜，以完備之籌辦，迎接投資資金到位，加速交通建設及服務，全民共享。

目前商界矚目超過百億元的商案計有5件，其中最大案高鐵桃園站特定區事業發展用地開發經營案，招商範圍約10.7公頃、最大使用樓地板面積約10萬坪，以開發為國際商務城-結合工商產業，並引入跨國企業運籌營運中心、商業零售服務、國際觀光旅館等為主，民間投資金額約200億元。據悉，僅有國泰申請人出手投標，日前已經過通審查為合格投資人，但仍待綜合審查確認能否取得最優投資人資格，預計12月底前明朗化。

除了桃園外，高鐵新竹站特定區事業發展用地開發經營案，基地面積約5公頃，可開發為旅館設施、會議及工商展覽中心、餐飲業、休閒娛樂業、百貨零售業...等，估可引資金額約160億元。

鐵路部分還有中壢火車站土地開發案，基地面積約1.4萬坪、最大使用樓地板面積約7萬坪，以大型購物商場及雙品牌旅館為主，透過鐵路地下化契機，加速縫合前後站都市景觀，活絡地區經濟，民間投資金額約105億元

港埠方面，台中港及基隆港都有相關招商案件推出。台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，基地面積約92.22公頃，以興建辦公設施、展覽館、會議中心、商場、觀光娛樂等為主，民間投資金額約120億元。基隆港旅運複合商業大樓招商案，基地面積約4.1公頃，以旅運、商業、觀光功能之複合式國際級新地標商業大樓為主，民間投資金額約104.6億元。

其他重大招商案件尚有，三個高速公路服務區（南投、新營、清水）的招商案，將以ROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）方式辦理，以延長經營年限，凸顯商機誘因，提供用路人得以享有更高之服務品質；另位於屏東縣之大鵬灣風景特定區，交通部提供菁華之「遊三區」之多項設施為投資標的，招商面積約42公頃，預計民間投資金額15億元，預計2021年12月公告，準備與民間攜手合作，打造「渾然天成」之多項遊憩景點，同時為國際級遊艇提供進駐點，繁盛可期。