台灣史上國營事業第一座公辦都更案-「台電南港北儲中心舊址AR-1公辦都更案」，今（1）日由台電公司和最新得標投資人冠德建設，連袂正式簽約。冠德建設董事長馬志綱表示，冠德將以「智慧建築」、「循環經濟」、「城區經營」三大重點，打造南港台電北儲中心為國際級數位轉型基地，目標預計2029年完工。

由冠德建設最新得標的「台電南港北儲中心舊址AR-1公辦都更案」，今天上午在台電公司，舉辦正式簽約典禮，雙方宣布推動都更提出優質規劃設計，共創南港的繁榮。

今天簽約典禮，由台電公司董事長楊偉甫及冠德建設董事長馬志綱，連袂出席。

台電北儲中心這項公辦都更案，是國內第一宗由國營事業擔任主辦機關，公開評選民間廠商擔任實施者的公辦都更案，基地面積達1.57公頃，使用分區為特定商業區（十），基地緊臨忠孝東路六段，鄰近有松山車站、捷運後山埤站，為臺北市東區門戶計畫之起點，全案在招商顧問仲量聯行負責下，9月才評選出冠德建設獲得最優申請人。

冠德建設在台電北儲中心公辦都更案中，將規劃興建2幢地上22層樓，地下4層的複合式商業，結合辦公及商場、超市、共享辦公機能，及住宅大樓，全案預估投入成本超過百億元，台電分回價值預計超過240億元。

更新後台電將透過權利變換方式，分回獨棟商用辦公大樓，達到台電資產活化及帶動南港地區發展願景。並且由冠德建設保證回租10年，持續享有限期穩定的租金收益。