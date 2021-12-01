看好日漸回溫婚宴市場，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館，自2022年1月1日至12月31日於祭出婚宴各式優惠，如婚宴滿額贈歐風城堡甜蜜專案，專案價15800元起+10％，不同館別滿額達30萬或45萬，即贈瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜含早歐風城堡蜜月行。於指定日舉辦婚禮，專案金額滿額且消費滿10桌，免費加贈1桌。另加碼推出小資輕鬆成家專案，平日12800元起+10%％，新人實現唯美囍事，留下一生最美紀念。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，2021第四季婚宴市場逐漸回溫，新人已重啟婚禮規劃，而天成飯店集團推出滿額贈蜜月旅行、指定日滿10送1桌或平日優惠專案，目的希望新人們，不僅是享受一次飯店貼心服務及婚宴美饌，而是將幸福延續，且替新婚夫妻省下更多的成家基金，期望可帶動婚宴逆勢成長。

台北天成大飯店位於五鐵共構的絕佳地理位置，整棟可容納130桌，單廳最大容納45桌，璀璨愛戀婚宴專案，每桌15800+10％，婚宴達20桌以上，享受飯店高品質的服務，席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬婚禮顧問諮詢，浪漫桌花、舞台、喜宴花藝佈置及專屬VIP休息室等，滿額達30萬，即贈瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜含早歐風城堡蜜月行，另有限定日期加碼送優惠，於平日、非吉旺日及平安月滿20桌以上，免費加贈同婚禮宴席相同菜色1桌，而小資新人則可選擇佳偶天成婚宴專案，平日每桌12800元+10％起。

台北花園大酒店會宴樓擁有挑高七米無柱的宴會場地，整棟可容納70桌，單廳最大容納50桌，提供星級主廚團隊婚禮佳餚及專業婚禮顧問，情定花園婚宴專案，每桌18800+10％，婚宴達10桌以上，享有席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬宴會服務團隊、量身定製婚禮愛情MV、貼心小管家服務、婚禮主持、桌花、舞台、喜宴花藝佈置、迎賓送客喜糖…等，滿額達45萬，即贈瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜含早歐風城堡蜜月行，另有限定日期加碼送優惠，於平日、非吉旺日及平安月滿10桌以上，免費加贈同婚禮宴席相同菜色1桌，而小資新人則可選擇小資成家婚宴專案，平日每桌13800元+10％起。

位於台北市信義區的世貿國際會館，緊鄰捷運信義線「台北101/世貿站」，擁有國家級國際會議中心的影音設備，其中3樓挑高的鏡面宴會廳，在特效燈光的照耀下，更顯優雅氣派，單廳可容納70桌，整棟可承接300桌喜宴，多樣化的廳別滿足新人的各種需求。由曾主辦金馬獎晚宴的天成飯店集團中西主廚團隊掌理，囍宴專案價格每桌16800元+10％起，婚宴達15桌以上，享有席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬宴會服務團隊、貼心小管家服務、婚禮主持、桌花、舞台、喜宴花藝佈置、迎賓送客喜糖…等，滿額達45萬，即贈瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜含早歐風城堡蜜月行，另有限定日期加碼送優惠，於平日、非吉旺日及平安月滿15桌以上，免費加贈同婚禮宴席相同菜色1桌，而小資新人則可選擇小資成家婚宴專案，平日每桌13800元+10％起。

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