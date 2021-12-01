全球晶片大廠高通1日早間在年度技術峰會中發布了驍龍8 Gen1晶片，這是首款採用4nm製程的高通晶片產品。在發布會進行中，小米創辦人兼董事長雷軍以視訊遠端連線，他並表示，小米12系列手機將全球首發驍龍8 Gen1。隨後，多家手機廠商也表示即將發布搭載上述平台的手機產品。

綜合陸媒1日報導，稍早前，大陸各地的媒體和分析師陸續匯聚到海南三亞，而在高通發布的官方消息，雷軍已出現在合作夥伴嘉賓名單中。市場人士認為，這應是小米可望搶下高通驍龍最新旗艦晶片首發的信號，此前有爆料稱，小米12或將在今年12月底發布。

據集微網報導，目前與驍龍8 Gen1平台展開合作的手機廠商已超過數十家，包括中興通訊、小米、vivo、Redmi、realme、OPPO、一加、努比亞、iQOO、榮耀、黑鯊、索尼、夏普以及Motorola，商用終端最快將於今年年底上市，但誰能第一個實現驍龍8 Gen1晶片的規模量產，仍需要時間鑒定。