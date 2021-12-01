日本出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron確診病例後，日本政府今天決定邊境管制再升級，南非等10國民眾即使已持有居留資格，明天起仍全面禁止入境。

日本昨天確認首例新變異病毒株Omicron確診病例，是一位11月28日從納米比亞入境的30多歲男性外交官。

日本放送協會（NHK）報導，為因應在各國擴散的Omicron變異病毒株，日本政府已從昨天起原則上禁止外國人新申請入境。

不過日本政府認為邊境管制有必要進一步強化，決定從2日零時起，南非、安哥拉、尚比亞、辛巴威、納米比亞等10國外籍人士，即使已持有居留資格者，原則上也禁止入境。

日本經濟報導，昨天起雖已原則禁止外國人新申請入境，但如果有「特殊理由」，可以例外允許入境，包括日籍民眾的家屬、醫療或外交相關人士、人道理由與具有公益性等。

其中在「公益性」的認定方面，是由相關政府單位協議後判定，包含舉行音樂或體育活動，如東京奧運與帕運選手和相關人士就是以具有「公益性」的理由入境。

不過執政黨自民黨認為「公益性」的對象範圍太大，日本政府也正在討論限縮認定標準。