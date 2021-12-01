高嘉瑜泣訴被男友毆打「不成人形」 驚恐回憶：被抓頭髮拖行 嘴巴都是血

立法委員高嘉瑜遭男友林秉樞毆打施暴，遭暴打後的傷勢照片也曝光，令各界震驚。不過有眼尖網友從高嘉瑜的臉書上發現，上月17日她身穿白色連身洋裝，但洋裝裙襬卻意外透出她貼在腿上的紗布，與她提供傷勢照片位置一模一樣，該名網友也忍不住問「高嘉瑜臉書上的照片是不是走光了？」

原PO今（1）日於PTT八卦板發文，並貼出高嘉瑜11月17日的臉書貼文，問及「高嘉瑜是不是走光了？」只見當天她一身白色連身洋裝，裙長至腳踝，開心地與政大法律系教授楊淑文合照，但白色的裙襬卻意外讓她小腿的紗布曝光。

高嘉瑜遭暴打後身穿長裙，但還是讓眼尖網友發現腿上的紗布。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜今天針對遭林秉樞施暴一事公開說明，也提供當初被打後的傷勢及就醫照，照片中高嘉瑜右臉整片瘀青，瘀血範圍還擴大到脖子；嘴角、手臂及腿部到處都是傷痕，並貼滿大大小小的紗布，其中右腿的紗布大小及位置，與高嘉瑜11月17日的照片吻合。

網友將高嘉瑜的腿部細節裁切後放大。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，大批鄉民驚呼原PO眼睛超利，「也太仔細」、「鷹眼是你」、「有吻合，你觀察好仔細」、「打女人的男人真的不行」、「穿裙子真的方便，但看她這樣真的好心疼」、「她這麼瘦小打成這樣，那個男人真的很可惡」、「打女人就是垃圾」、「只能說這篇真的有卦」。

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