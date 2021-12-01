四大公投倒數17天，國民黨今天痛批民進黨動用府院黨，甚至國營事業，宣傳反對四大公投立場，嚴重違反行政不中立，國民黨團書記長陳玉珍質疑，行政院副院長沈榮津出席漢翔聯誼會、中油健走活動等宣傳反對公投立場，就是心知肚明不合法，用夾帶作弊來宣傳，因此黨團要求拒審明年度中央政府總預算，希望政府用正當程序使用人民納稅錢。

國民黨上午舉行「為人民荷包把關！反對民進黨用納稅錢洗腦民眾！」記者會，國民黨團書記長陳玉珍、文傳會副主委林家興、張斯綱、文傳會前副主委鄭照新等人與會。

陳玉珍說，自從蔡英文總統下令公投大戰開打以來，民進黨編列5800萬宣傳公投，甚至毫不避諱公然使用公帑做行政不中立行為，比如行政院副院長沈榮津在漢翔舉辦的「F-16維修中心廠商聯誼會」上宣傳反對四大公投立場、中油舉辦健走邀請民進黨立委宣傳公投等，這和行政中立法規定，公務員不得利用權勢、機會影響其他人投票意向，明顯相互違背。

陳玉珍質疑，政務官、民進黨民代偷偷摸摸夾帶方式宣傳反對四大公投，可見他們心裡知道這是不被允許的行為，結果被抓到後，竟然還臉不紅氣不喘。她說，依據公投法規定，行政院若是反方，可成立辦事處，去募集經費與公投宣傳。

陳玉珍強調，國民黨團要求各部會到立院報告公投期間如何遵守行政中立，以及拒審明年度中央政府總預算，就是希望政府能循正當程序來使用公帑。

鄭照新指出，中油日前在媒體刊登廣告，大剌剌宣傳反對三接遷離藻礁公投，反觀民進黨立委趙天麟在2013年台電刊登核四公投廣告時，就公開反對不公平的宣傳方式，認為政府應提供等量宣傳資源給反核團體，明顯是過去的民進黨打臉現在的民進黨，過去是公投倡議者，現在則為不公平宣傳的主使者。

張斯綱痛批，蔡政府濫用國家資源、納稅錢變成政院的反方資源，這在正常民主國家非常不恥，必須接受嚴厲彈劾，林家興也抨擊，民進黨自製反美豬看板，毫不避諱打烏賊戰，這是抹黑公投最直接罪證。