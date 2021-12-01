「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」即將正式上市！現於嘖嘖平台募資中，募資獨享禮盒早鳥優惠價699元，含四種風味的文學咖啡浸泡包(新詩、散文、影視小說、報導文學)各2入、新出爐的時報文學獎得獎作品集1本、前50名再送經典咖啡文學名句為主題設計的文學咖啡杯。

SCA專業烘豆師、專業沖煮師陳佳慧為新詩風味咖啡評定的五感雷達圖。/ (TYS太陽星提供)

你知道文學的滋味嗎？我們在閱讀的當下，會產生情緒感受，可能是甜蜜、可能是酸澀、可能是悵然，如同品嚐美食，會有酸甜苦辣的滋味，「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」由百味咖啡SCA專業烘豆師、專業沖煮師陳佳慧，根據時報文學獎提供的文學情緒感受，親手烘製、反覆調配，最終定調屬於文學人的「文學滋味」，共有新詩、散文、影視小說、報導文學四種風味咖啡。

百味咖啡SCA專業烘豆師、專業沖煮師陳佳慧親自烘製、調配文學風味咖啡。/ (TYS太陽星提供)

新詩風味咖啡以阿里山鄉卓武山、亞洲、非洲三大產地咖啡豆調配，淬鍊凝香的新詩，淺嚐，甘甜的茉莉花香伴隨咖啡香撲鼻，入口如水蜜桃般微酸的甜美滋味，帶有優質伯爵茶香氣與圓潤飽滿的口感，尾韻充滿桂圓甘甜的清香，乾淨醇厚的香氣餘留口中，如同繽紛多彩的新詩，百花爭妍的清香撲鼻，蝴蝶隨詩意飛舞，共譜華麗交響曲。

散文風味咖啡以阿里山鄉卓武山、南美洲兩大產地咖啡豆調配，鬆散自由的散文，沒有華麗撲鼻的花香，卻有著太陽融化奶油帶來的飽滿香氣與厚實口感，奶油與蔗糖的甘醇風味溫和交融，乍隱乍現，尾韻豐富堅果味結合餘留的甘甜氣息，明麗陽光似散落的珍珠，溫潤順口，餘韻綿長。

呼應文學咖啡主題，禮盒組特以書本造型包裝。/ (TYS太陽星提供)

影視小說風味咖啡以阿里山鄉卓武山、非洲兩大產地咖啡豆調配，生動鮮明的小說，洗盡鉛華，回歸自然樸實的風味，初聞，微酸的柑橘香氣中有著清雅的咖啡香，入口淺嚐百香果滋味，酸中帶甜，鼻間夾帶著堅果香氣，乾淨爽朗，入喉後堅果帶來香氣豐富的尾韻，清爽回甘，仍保有柳橙的微酸，如同人生百態，嚐盡酸甜苦辣，回憶如斯，終能理解箇中滋味。

報導文學風味咖啡以阿里山鄉卓武山、中美洲兩大產地咖啡豆調配，紀實寫真的報導文學，嚐盡生活百態，拾取生命精彩。初聞，咖啡中夾帶焦糖甜美的香氣，入口濃郁的巧克力氣息混合焦糖甘甜，口感滑順溫和，帶點醇厚微苦的可可味，甜中帶苦，尾韻厚實，巧克力的香氣餘留，在無人知曉的深夜，獨自沉靜。

嘖嘖募資平台另有單一文學風味咖啡供民眾選購。/ (TYS太陽星提供)

TYS太陽星團隊偕同百味咖啡、時報文學獎聯名推出創意商品「文學咖啡」，搭配《第四十二屆時報文學獎得獎作品集》出版，推出文學作品+文學咖啡的禮盒組，以本屆評選獎項：新詩、散文、影視小說、報導文學為主題，由百味咖啡SCA專業烘豆師、專業沖煮師陳佳慧，挑選「台灣精品咖啡國際競標冠軍」卓武山莊園精選咖啡豆，以及亞洲、非洲、南美洲、中美洲精品咖啡豆精心搭配，親手烘製、反覆調配，打造符合「文學滋味」的四種風味，讓喜愛文學也喜愛咖啡的民眾，不只能喝咖啡讀文學，更能從咖啡中品嚐出文學的滋味，享受視覺、味覺雙饗宴。(賴韻如/台北報導)

商品圖片為3D模擬圖，出貨以實際成品為準。

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TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒

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