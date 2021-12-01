11月以來台股指數由科技類股帶動已至今年前波高點，指數在高檔類股輪動將會更加快速，資金亦有機會流向股價低位階的非電子類股。統計過去3年非電子類股的波動率較大盤低，若投資時間拉長至10年更有效降低非電子族群波動風險，兆豐投信建議，想參與台股成長優勢的投資人，納入傳產類、金融股為退休存股不錯的選擇。

兆豐投信台股投資團隊認為，美國聯準會主席鮑爾預期將連任，年底前可能開始縮減購債規模(QE Taper)方向不變。雖然美國10 月消費者物價指數年增6.2%來到30年新高，但預期2022年美國港口壅塞及原物料供應皆可緩解，有助通膨壓力減輕，加上美國聯準會短期間內不急於升息，股市資金活水仍充裕下，預期台股金融及傳產類股延續走勢。

今年台股在七月創新高逾萬八後，類股輪動速度及波動加大，投資人若反應不及，績效往往不如預期，而且是時間越長差距越大。若將傳產類股納入資產配置預期可平衡波動風險。兆豐投資統計近3年非電子族群波動率為16.36%，優於大盤及電子類股波動率分別為17.12%、20.13%，若投資時間拉長至10年，非電子族群的波動率降低至14.78%，時間越長平衡風險效果越明顯。

截至11月25日，金融類股殖利率約為3.5%，優於其他主要台股指數平均殖利率約為2.7%，金融股擁有抗通膨概念投資題材，使金融及傳產相關基金受退休存股投資人青睞。