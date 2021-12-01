工業電腦廠安勤(3479)受惠疫情後訂單需求復甦，2021年下半年營運狀況明顯好轉，法人預估在出貨動能增溫及漲價效益顯現下，第四季營運動能可望持續升溫、站上全年高點。明年在美國投票機出貨動能復甦帶動下，營運成長動能可望顯著躍升。

安勤股價7月中觸及59.8元高點後拉回，10月中下探47.9元低點，隨後緩步震盪向上，11月中起上攻力道轉強，今（1）日開高上漲2.44％至54.5元，為8月中以來逾3個半月高點，早盤維持逾2％漲勢，位居工業電腦族群漲勢前段班。三大法人本周迄今買超17張。

安勤第三季合併營收13億元，季增13.74％、年增19.39％，為近1年半高點。毛利率雖下探22.39％的10年低點，但營益率仍回升至6.28％、為近1年半高點。歸屬母公司稅後淨利0.58億元，季增達1.04倍、年增12.5％，每股盈餘0.83元，雙創近1年半高點。

不過，由於上半年表現疲弱，安勤前三季合併營收35.08億元、年減2.98％，為近6年同期低點，毛利率23.1％、營益率4.46％雙創近10年同期低點。歸屬母公司稅後淨利1.06億元、年減達39.1％，亦為近10年同期低點，每股盈餘1.52元。

安勤因接單復甦不明確、新台幣強升及原物料成本上漲，使上半年營運表現疲弱。隨著各類常態應用接單狀況復甦，配合缺料狀況稍有紓緩，出貨動能好轉帶動三季營運動能明顯增溫，配合產品報價自4月起反應成本陸續調漲，獲利表現已自谷底回升。

安勤10月自結合併營收4.17億元，月增5.51％、年增達26.78％。累計前10月合併營收39.26億元、年減0.49％，雖仍處近4年同期低點，但衰退幅度持續收斂。法人預期，安勤單月營收可望持穩4～5億元水準，帶動第四季營運持續溫和復甦、站上全年高點。

而近年帶動安勤成長的美國投票機訂單，去年起拉貨需求因總統大選爭議及疫情衝擊而暫緩。不過，由於訂單僅為暫緩而非取消，隨著期中選舉接近，明年出貨動能可望恢復，且因進一步取得相關周邊設備新訂單，可望重新為明年營運挹注強勁成長動能。

此外，隨著歐美經濟活動逐步恢復，安勤智慧零售及智慧醫療訂單已於第三季同步復甦，公司因應急單在現貨市場補足欠缺零組件，第四季出貨動能可望持續復甦，配合反應成本上漲而陸續漲價，平均售價（ASP）提升亦有助獲利狀況好轉。