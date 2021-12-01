宇瞻(8271)聚焦監控、醫療、零售、金融、交通運輸等特殊的人臉辨識技術智慧應用及邊緣運算領域，推出新世代112層BiCS5 3D TLC超低延遲、高耐用性、抗嚴苛環境之一系列工業用記憶卡，因應對海量數據運算速度及準確性、儲存設備的耐用性、抗惡劣環境等要求。

隨著5G物聯網快速發展、大數據及人工智慧時代來臨，市場研究調查機構Mordor Intelligence預估，在2021至2026年的預測期內，人臉辨識市場年複合成長率將達21.71%，預計到2026年將達116.2億美元。人臉辨識由於是以攝影機為主要媒介，運用非接觸型技術，能執行行進間辨識、多人同時辨識、區域監控識別等延伸應用。

有鑑於大量的人臉辨識智慧應用及儲存需求，各式攝影、感測和監控等邊緣運算儲存設備必須不斷的進行即時資料收集、傳輸、分析及回饋資訊，宇瞻CH120系列工業用記憶卡採用最新世代112層BiCS5 3D TLC NAND技術，可有效提升SSD容量以及達到超低延遲傳輸效率，且適用於-40°C~+85°C惡劣環境。

宇瞻新世代112層BiCS5 3D TLC NAND除推出CH120系列工業用記憶卡外，亦將此最新3D NAND堆疊製程導入量產ST250 2.5"及M.2 2280全系列工業用固態硬碟，支援多樣規格及加值應用技術，搶攻5G智慧物聯、邊緣運算、安防監控、智慧醫療、AI深度學習等應用，迎接AI人臉辨識及全面智慧應用新時代。