中鋼(2002)看鋼市市況為「短空長多」，隨著明年需求持續成長，鋼市明年展望仍正向，中鋼今早率先翻紅，鋼鐵股漲多跌少，逐步反應短期產業遭受逆風的短空情況，數家鋼廠今年獲利創新高，明年高配息亦可期。

中鋼董事長翁朝棟於日前法說會表示，鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。

中鋼認為，雖目前鋼價走疲，市場調整庫存中，鋼市多頭格局未改。世界鋼鐵協會（Worldsteel）預測，明年全球鋼鐵需求量將較今年成長2.2%，至18.96億噸。待疫情趨緩與各國陸續祭出基礎建設，用鋼需求回穩，對明年鋼市展望正向。

整體來看，明年鋼市需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻今年獲利均挑戰新高，明年高股利可期。

中鋼集團中鴻(2014)也看鋼市市況為「短空長多」，董事長劉敏雄表示，中鴻今年獲利有望創高，「股東可以期待中鴻現金股利配發表現」。

展望短期市況，中鴻董事長劉敏雄表示，目前鋼價進入高檔修正、築底盤整時期，市場需求略為鈍化、原料扁鋼胚也來到最高檔，但預計明年首季可望改善；展望明年在疫苗接種率提升、經濟復甦，晶片缺料狀況緩解下，鋼市及營運都將呈現短空長多。

下游鍍鋅廠燁輝(2023)同聲，短期鋼市受到壓抑，但公司整體銷售續穩定，可望支撐營運，今年業績表現佳。展望明年，看好各大市場需求均增溫，鋼價欲小不易，對明年鋼市展望仍正向。

受惠鋼市價量俱揚，燁輝前三季合併營收661.87億元，已超過去年全年；毛利率12.02%，較去年同期的7.43%明顯提升，稅後淨利40.89億元，EPS 2.16元。今年營運也將創新高。