高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，傷口三天後還無法結痂。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，臉部可見多處瘀青。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

遭男友施暴後首露面 高嘉瑜「見識到人性恐怖」激動淚訴：自己真的很蠢

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，高泣訴，她發現林男手握自己私密片，甚至還有多位不明女子的私密照與影片，導致自己不敢提分手，且受害者不僅她一人，林對交往過的女友都用類似手法、方式去恐嚇脅迫，逼他們要順從，目前警方已掌握證據，將會比照李宗瑞模式，釐清畫面中女子身份後傳喚說明，是否遭到偷拍並提出告訴。

高嘉瑜驚爆遭男友林秉樞施暴，昨（30）日高嘉瑜委任律師2度前往忠孝東路派出所，除了傷害罪之外，加碼提告妨害自由及強制罪，主因就在於男方不願承諾銷毀複製高嘉瑜手機的隨身碟資料，及他藏在隨身碟中2人的親密片，擔心分手後，林男會拿影片威脅恐嚇她，甚至散布出去，且傳出對方握有的私密片不只高嘉瑜一人。

高嘉瑜今天10時30分在律師陪同下，於立法院議場前舉行記者會，她證實，林秉樞手機裡確實有很多兩人間的不雅照與影片，還發現受害者可能不是只有她一人。她說：「林秉樞手機裡不只有２人的影片，還有很多其他女性的影片，而且不特定女性的照片、影片非常多，這些女性可能自己不清楚，受害者可能不是只有我，我希望自己是最後一個受害者」。

高嘉瑜表示，她昨天去警局提告傷害，因為林男手機裡真的有太多兩人之間的不雅照片或影片，自己有請律師要他把影片交出來，結果林男沒有回應。

她知道自己並非唯一的受害者，過去被林男傷害過的女子，都因種種原因不敢出面，在他暴力威脅下，只能選擇隱忍和解，但她這次站出來卻希望是最後一個，「如果我是最後一個受害者，也算是在這件事上有一個貢獻」。

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