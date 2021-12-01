職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員李恩菲臉蛋清純，身材比例好又性感，為她擄獲一票粉絲，雖去年被前東家提告，李恩菲仍樂觀表示自己沒事，請家別擔心。最近她在IG又分享一組自己的辣照，可見她穿著超級短熱褲坐在沙發上，逆天雪白長腿全都露，連害羞的三角地帶都若隱若現，讓粉絲直呼辣翻。

李恩菲先前被前東家以違約為由提告，求償108萬元台幣，並指出雙方2016年時有專屬藝人合約，2021年合約才到期，但李恩菲2018年底就自行授權他人製作LINE肖像貼圖，甚至轉當直播主，公司曾發函，但李恩菲未理會，李恩菲則控訴拒絕公司安排的通告兩次就遭冷凍，她才另謀出路。

去年台北地院宣布判決，表示李恩菲所說的冷凍並非事實，因前東家2018年還有通知安排她其他工作，但考量李恩菲簽約時還是大學生身分，且幾年下來收入僅有30萬，故改判李恩菲須賠償40萬元台幣和8萬律師費，全案可上訴，李恩菲事後分享跟朋友慶生照，安慰粉絲說：「想給家人好的生活，大家我沒事，謝謝關心」。

昨李恩菲分享業配的皮膚保養課程，強調：「女孩們要好好疼愛自己」，而照片中的她雙腳踏在沙發上，上半身穿著緊身短版白上衣，下半身僅穿了一條熱褲，修長美腿一覽無遺，臉上掛著甜美笑容，引來粉絲說：「辣慘了」、「菲菲太美了呦」、「會表演的正瘦長腿菲，真的美再更美」、「菲菲美皮膚又Q彈，連我這個男生看了妳的推薦都心動了」、「這個腿太美」。