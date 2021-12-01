郵輪產業相關防疫措施遲遲未獲鬆綁，「探索夢號」已停航6個月，今天上午雲頂郵輪集團發出聲明表示，停航待運後，花費成本近7億2000萬元，目前持續等待核准申請，但其它國家已陸續解禁，不得不重新評估在亞洲市場的部署。基隆市長林右昌呼籲，希望中央能審慎考量。

雲頂集團表示，探索夢號停航待運，每月成本將近1億2000萬元，半年總計約7億2000萬元，儘管所費不貲，在台恢復營運的決心未曾動搖，近期疫情逐漸獲得控制，民眾疫苗接種率也大幅提升後，在交通部航港局指導下，已正式提交「探索夢號復航計劃書」，並得到交通部核批，中央流行疫情指揮中心於9月記者會上也提到已收到復航計畫書，正在研議中。

不過，在計畫書提交後，並未獲得指揮中心明確回應或指示。雲頂集團指出，根據去年復航經驗，郵輪獲准開航後，仍需至少一個月前置準備，包括船員調度、航線申請、銷售與市場推廣、防疫措施精進等籌備工作，當前政策環境的不確定性，導致集團難以進行整體營運規畫，隨著全球越來越多國家或地區郵輪旅遊解禁，不得不重新評估「探索夢號」於亞洲市場部署。

雲頂郵輪集團強調，目前仍期待能與台灣政府共同努力振興經濟、復甦產業，故殷切期盼指揮中心能盡速提供郵輪開航的具體時程表，以及相關配套指引，讓民眾有機會在防疫新生活中，安心體驗「類出國」的郵輪旅程。

林右昌指出，雲頂集團經營台灣郵輪市場已許久時日，也力挺台灣郵輪市場發展，期待郵輪有機會恢復航線，現在本土疫情趨緩，多天無確診案例，他認為，在經濟和防疫上應該有平衡點，但權責仍在中央流行疫情指揮中心，希望中央能審慎考量。