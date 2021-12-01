上海市人力資源和社會保障局1日發佈企業技能人才市場薪資價位。統計2020的，上海技能人才平均薪資為13.55萬元（人民幣，下同），比上海整體城鎮單位就業人員的平均薪資12.41萬元還高出1.14萬元。甚至高技能人才平均薪資為17.07萬元，再高出平均薪資4.66萬元。

據央視網報導，從行業來看，電力熱力燃氣及水生產和供應業、資訊技術服務業、科技服務業的產業的技能人才薪資較高，薪資中位數分別達到23.1萬元、14.76萬元、12.89萬元。

另從不同技能等級的技能人才薪資來看，技能等級越高，薪資水準越高。從中位數看，上海2020年高級技師為18.7萬元、技師為16.27萬元、高級工為14.10萬元、中級工為11.76萬元、初級工為8.92萬元。從高位數看，高級技師為34.74萬元，技師為30.00萬元，高級工為25.06萬元，中級工為20.58萬元，初級工為18.11萬元。

從初級工和中級工的情況看，在26至35歲平均薪資最高，達到12.71萬元。但是對於技能等級較低的技能人才，薪資水準與年齡之間的正相關性不強。